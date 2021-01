Carlos Paz: Turista denuncia que alquiló un departamento y lo estafaron

Un turista oriundo de Río Cuarto denunció haber sido estafado con el alquiler de un departamento en Carlos Paz donde pretendía disfrutar de sus vacaciones. Según contó en diálogo con EL DIARIO, vio un aviso en las redes sociales, hizo un depósito de $6500 para reservar el inmueble y desde entonces, no logra contactarse con la supuesta dueña.

Leo Martínez se disponía a viajar a la ciudad para tomarse algunos días de descanso, pero sus planes se vieron frustrados cuando fue víctima de un engaño que vuelve a poner el foco de atención sobre los alquileres informales y los «arbolitos de Internet».

«Hace unos quince días, empezamos a buscar en las redes sociales alguna propiedad para pasar algunos días de descanso. Nos gustó un departamento ubicado sobre la calle Luther King, nos pusimos en contacto con quien dice ser la propietaria (una tal Susana Noelia Cabral) y nos pidió una seña de 6500 pesos que realizamos»; contó el hombre.

«Hace una semana, nos dejó de atender el teléfono, yo decidí escribirle a su Facebook desde otra cuenta y me respondió que desconocía lo que le estaba reclamando y que ya estaba cansada de la situación, que iba a dejar todo en manos de su abogado. Le dije que si no era ella, que me pasara sus datos para comprobar con los comprobantes de pago que no era así y nunca más respondió»; denunció.

Según manifestó el turista, vivió momentos de indignación y profunda tristeza y finalmente, reservó otra propiedad. Ayer arribaron a la ciudad para quedarse cinco días, reconoció que analiza la posibilidad de hacer una denuncia y recomendó a los visitantes que tomen precauciones a la hora de alquiler en las redes sociales para evitar este tipo de estafas.

Hace algunos días, la Asociación Hotelera y Gastronómica volvió a solicitar al gobierno municipal que se intensifiquen los controles para regularizar los alquileres de propiedades durante la temporada, eliminar la competencia desleal y garantizar la seguridad delos turistas que visitan la ciudad.