Clausuraron y multarán al boliche Khalama, había más de 700 personas en un baile

El boliche «Khalama» de Villa Carlos Paz fue clausurado esta madrugada por no cumplir con las medidas sanitarias, luego que se comprobara que se estaba realizando un baile de cuarteto donde había más de setecientos jóvenes.

Voceros del área de Inspectoría General informaron que se trataba de un evento que no cumplía con los protocolos de bioseguridad, ya que había aglomeración de personas, muchos no llevaban barbijo y no había distanciamiento social.

Dentro del local, ubicado sobre Avenida Estrada, había una gran concurrencia de personas por la presencia del grupo cuarteto «Q Lokura», se labró un acta y se procedió a la clausura del lugar con la participación de Seguridad Urbana y la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba.

Lo que debía ser un show similar al que se autoriza en bares y restaurantes, terminó en un festejo clandestino. Pese al pedido de los integrantes de la banda, los asistentes (en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años) estaban parados, bailando y muchos se sacaban los barbijos.

En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Segundo Turno a cargo de Ricardo Mazzuchi porque muchos de los presentes se negaban a abandonar el lugar. Asimismo, trascendió que el boliche no presentó la documentación habilitante y que se trataría de la tercera sanción que se le aplica en lo que va de la temporada, por lo que tendrían que afrontar una multa millonaria.