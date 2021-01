En plena tormenta, asaltaron y desvalijaron una casa en La Cumbre

Anoche en plena tormenta, una vecina de La Cumbre y su empleada doméstica fueron sorprendidas por dos delincuentes que las amenazaron, las encerraron en un baño y desvalijaron la casa. El hecho se registró alrededor de las 21 hs. en un inmueble de la calle Bartolomé Jaime y se dieron a la fuga con varias objetos de valor.

La damnificada se llama Susana y expresó en diálogo con Canal 11 de La Cumbre: «Entraron dos tipos a mi casa y me encerraron en el baño, me desvalijaron mi casa. Estoy conmocionada, hace 47 años que vivo en La Cumbre y es la primera vez que me pasa».

En el lugar, se hizo presente personal de la comisaría y comenzó a investigarse si existen cámaras de seguridad en los comercios de la zona que captaron imágenes de los delincuentes.