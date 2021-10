El polémico audio del masajista acusado de abuso

Córdoba. Tras hacer su descargo en Facebook la joven que denunció ser abusada por un falso masajista en un centro de estética de la ciudad de Córdoba, le escribió otra joven, quien le reveló que en 2020 había pasado por la misma situación con el masajista en cuestión, y le compartió el audio de la explicación que le dio el acusado.



"Te hice todo lo que es el masaje de ovarios", se puede escuchar decir al hombre cuando su clienta de 2020 le cuestionó lo que había pasado durante la sesión gratuita que pasó de ser "descontracturante" a ser el disparador de un abuso sexual. Ambas mujeres aseguraron que el masajista usó aceites que las adormecieron, lo que les impidió reaccionar cuando avanzó el ataque.



"Está bueno, siempre las personas tienen que expresar lo que sienten. Y bueno… si vos te sentiste en ese momento incómoda, me lo debiste decir, ¿no? 'Mira, ¿sabes qué? No… yo ahí no me voy a bajar nada, tapame', y yo te tapo", se escucha en el audio que publicó este jueves el canal El Doce de Córdoba.



El masajista insistió en su audio de 2020: "Te hice todo lo que es el masaje de ovarios. Nunca, jamás te pasé el dedo o te hice, eh... ¿cómo se dice eso? Sexo tántrico. Eso ya es otro masaje. Ese es masaje tántrico y masaje sedativo ya es otra cosa, ¿me entendés? Es tocarte tu parte íntima hasta que vos tengas, eh… ¿cómo se llama? Un orgasmo".



"Pero no, eso no fue así. Fue solamente masaje todo lo que es la parte de los ovarios para que puedas orinar mejor. Te hice drenaje en las piernas, te hice drenaje en los senos, en el pecho, descontracturación en la columna, cervicales, te tuve que bajar la bombacha para hacer todo lo que es parte de glúteos", explicó el hombre, para quien su sesión "fue un masaje muy profesional".



"Quedate tranquila, todo bien. Yo, de mi parte, todo bien. Todo tranquilo, hice mi trabajo bien. Bueno, tal vez no lo disfrutaste al masaje o no sé cómo te puedo explicar. Pero fue muy profesional, muy tranqui, muy suave", afirmó el acusado.



"Y yo te preguntaba '¿Está bien? ¿Estás bien?', 'Sí, sí', respondías. '¿Estás relajada?', 'Sí, sí muy relajada'. Y te pregunté cinco veces, las conté. Así que quedate tranquila, todo bien", agregó el hombre.