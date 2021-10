Habló el masajista acusado de abusar de una joven en Córdoba

Córdoba. Fernando Salinas, el masajista acusado de abuso por una joven que concurrió a un centro de estética de la ciudad de Córdoba, negó ayer los hechos en declaraciones a medios periodísticos, afirmando que «yo no toqué senos. Yo automáticamente no toco senos, solamente con el masajeador».



«Yo no te puedo tocar partes íntimas. Lo que sí puedo hacer es pasarte el masajeador», afirmó Salinas en diálogo con Telenoche.

La joven, de 23 años, denunció que fue drogada y abusada sexualmente el miércoles pasado, cuando acudió al centro de estética, ubicado en barrio Ayacucho, a consultar por la depilación definitiva y le ofrecieron hacerse una sesión de masajes gratis.



Luego de exponer el terrible momento que vivió a través de las redes sociales, otra mujer se contactó con ella para contarle que en 2020 había sufrido una situación idéntica, pero que no se había animado a denunciarlo.



Finalmente ambas víctimas se presentaron en el Ministerio de Salud de la Mujer para realizar las denuncias formales contra Fernando Salinas, quien se describe como masoterapeuta, masajista y esteticista y que solo realiza tratamientos corporales y faciales.



«Ella llegó a las 15:30 por un tratamiento de depilación. Yo le indiqué que ese servicio se realizaba una vez al mes. La depilación la hacen mujeres, yo no lo hago. Yo sólo realizo masajes y algunos tratamientos faciales. Entonces me indica que estaba necesitando masajes porque trabaja en una panadería. Le consulto en qué parte estaba contracturada y me dice que en la espalda, las cervicales y las piernas. Le consulto si quiere que le haga masajes y me dice que sí», explicó el acusado a Radio Suquía.



Posteriormente, el hombre detalló que le pidió que se quitara la ropa pero que todo lo que solicitó se enmarca dentro del tratamiento aplicado.



Sin matrícula



Salinas aclaró que no es kinesiólogo y que se recibió en una reconocida escuela de salud y belleza después de estudiar casi dos años. Lo cierto es que desde el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba aseguraron que el centro de estética “no está registrado ni tiene número de matrícula con respecto al profesional que ejerce”.



El presidente, Omar Picca, explicó a Telenoche que el Colegio de Kinesiólogos “forma parte de un grupo de profesiones reguladas por el Estado y todas las actividades que tengan que ver con la salud, están reguladas por el Ministerio de Educación, en nuestro caso de la Provincia de Córdoba, a través de un organismo específico que es el que habilita los diferentes centros”.



Picca fue claro: “No pueden ejercer en el ámbito de la salud las personas que no hayan recibido dos cosas: primero, el título profesional que lo otorga una universidad y segundo, la registración matricular que las otorgan los colegios profesionales o el Ministerio”.