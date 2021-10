Habrá juicio por la muerte del carlospacense Agustín Briolini

El juicio por la trágica muerte del músico carlospacense Agustín Briolini, ocurrida el 23 de noviembre de 2014 en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz, arrancará el próximo 8 de noviembre en la Cámara Cuarta del Crimen de Tribunales 2. La causa tiene tres imputados: los sonidistas Federico Murúa y José Pascual Escalante y el propietario de la sala, el empresario Pablo Cava.

Briolini murió electrocutado cuando realizaba la prueba de sonido, horas antes de presentar el primero disco de su banda: Krebs.

El joven tenía 20 años de edad y fue alcanzado por una descarga mientras sostenía un micrófono conectado a una consola.

La espera terminó y a poco de cumplirse un nuevo aniversario del hecho, los familiares y amigos del músico esperan que haya justicia. La muerte de Briolini provocó conmoción en la ciudad, ya que era un talento emergente con un tremendo potencial y muy querido entre sus colegas.

Las pericias determinaron que los disyuntores de la instalación eléctrica del teatro eran industriales y no protegían la vida humana, al tiempo que no se había conectado la descarga a tierra. Ese no es dato menor y complica la situación del empresario Cava.