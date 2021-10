Córdoba: una delivery denunció que fue maltratada por policías

Córdoba. Una mujer que trabaja como delivery denunció que fue maltratada por policías cuando distribuía comida en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad capital.



Según relató Gisel Molina, fue a entregar el pedido a un departamento y dejó la moto estacionada en la vereda. Al regresar, había dos agentes que le preguntaron qué estaba haciendo. «Les dije que entregando comida. Saco el teléfono y me dice que lo guarde y me patea la moto».



«Él (agente) llama a la Policía y me tira la moto al suelo con violencia y todo el tiempo me decía que me quedara ahí. Después llegaron 8 policías más», explicó. Y agregó: «Tenía mis documentos personales pero no los papeles de la moto». Molina quedó imputada por resistencia autoridad y lesiones.



La mujer aportó a la justicia como prueba la filmación de los hechos que logró hacer con su teléfono móvil.