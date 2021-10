Le salvaron la vida a una bebé en su cumpleaños

La pequeña Ámbar se encontraba en su vivienda de Bº Juniors a pocos minutos de festejar su segundo cumpleaños. Pero todo cambió en minutos cuando la niña comenzó a ahogarse.



"Estábamos esperando que sean las 00 horas para cantarle el cumpleaños con su mamá y su hermana, cuando vimos que empezó a toser y a tener dificultad para respirar. Al darnos cuenta que se había ahogado con algún juguete, salimos desesperados en el auto a buscar ayuda" dijo Matías, su papá.



Un móvil policial del CAP VII , que pasaba por el lugar, no dudó en socorrerlos. La oficial ayudante Brenda Sandoval y el Agente Alexis Papurello, fueron los ángeles de azul que estaban destinados a salvarle la vida a la pequeña. Al percatarse de la situación, comenzaron con las tareas de primeros auxilios, hasta la llegada al nosocomio médico más próximo.



El agente señaló que recibió a la niña en sus brazos con mucha dificultad para respirar. Los minutos fueron eternos durante el camino que recorrieron.



Mientras Brenda conducía el móvil con destino al hospital, Alexis continuaba realizándo las maniobras de Heimlich . Al arribar al lugar, personal médico continuó con las maniobras, logrando desobstruir las vías aéreas de la dulce Ámbar.



Por su parte, la oficial relató: "estamos constantemente capacitándonos, siempre trabajamos con empatía, y brindamos lo mejor de nosotros. Fue una situación desesperante pero con un final feliz".



Ante tal emoción, el papá de la niña expresó: "les estoy eternamente agradecido por su rápida actuación, porque en ese momento de no haber estado ellos, no sé que habría sido de la vida de mi hija".



Minutos de miedo angustia y tensión se vivieron aquella noche. Sin embargo, la niña logró recuperarse para celebrar sus dos añitos junto a su familia y los efectivos, que fueron invitados al festejo como muestra de agradecimiento.