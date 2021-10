Se enojó y pagó una multa con monedas y billetes de 10 pesos

Un joven fue interceptado en un control vehicular, le secuestraron su moto y decidió pagar la multa con monedas y billetes de 10 pesos. El hecho ocurrió en la localidad de Bahía Blanca y la familia del motociclista dijo que lo hicieron para reclamar contra el municipio.

Según se conoció en las últimas horas, había sido detenido porque circulaba sin licencia de conducir y debió afrontar el pago de poco más de 9 mil pesos.

Diez días después, se presentó a recuperar el vehículo y lo hizo de una forma particular. «Nos compramos una motito para salir del paso porque no teníamos movilidad y necesitábamos trabajar. Sabíamos que no teníamos la categoría habilitante para el vehículo, pero no nos quedaba otra que usarla, arriesgándonos a que pasara esto», sostuvo la madre del chico.

«El municipio sigue trabajando por guardia, con menos personal o como quieran llamarle, y nosotros seguimos a la espera de la categoría habilitante. La moto se compra para trabajar, no para salir a pasear»; sostuvo.