Los controles de alcoholemia en las fiestas de egresados

Durante este fin de semana, comenzaron los operativos de control en las fiestas de despedidas de secundaria. Se instalan puestos en el ingreso a los boliches de Villa Carlos Paz donde se verifica que no ingresen menores de 16 años, que no haya adolescentes alcoholizados y que no se venda alcohol dentro de los locales nocturnos.

Hubo pocos casos de jóvenes alcoholizados y la premisa es evitar que se produzcan siniestros viales y otros hechos lamentables a partir de la ingesta descontrolada en las llamadas previas.

Marcelo Solís es responsable de la Casa de la Juventud y sostuvo: «Tuvimos un operativo muy productivo, algunas organizaciones juveniles participaron y los jóvenes se lo tomaron bien y entendían lo que estábamos haciendo. Muchos se acercaron a preguntarnos qué hacíamos y hubo mucha concurrencia de público de jóvenes. Se realizaron los test y también se debió contener y asistir a un porcentaje de jóvenes».

«No tuvimos tantos casos de chicos con alcohol, aunque obviamente en todas las despedidas hay. La mayoría respetó las disposiciones y se cuidaron en la previa para poder ingresar a los boliches. Los dueños de los boliches nos dejaron pasar junto a Seguridad Urbana para controlar que se cumpla la ordenanza municipal que prohíbe la venta de alcohol»; completó.