Paso Viejo: marcha a un año del brutal crimen policial de Joaquín Paredes

Al cumplirse hoy un año de la muerte de Joaquin Paredes, asesinado por una bala policial, familiares, vecinos, amigos e integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, invitan a una marcha que se llevará a cabo en la plaza de Paso Viejo, una pequeña localidad ubicada en el departamento Cruz del Eje.

El joven de tan solo 15 años fue asesinado el 25 de octubre de 2020, en esa pequeña localidad del noroeste, por una bala policial. Durante la cuarentena, y mientras estaba en una plaza con amigos, un grupo de policías disparó numerosas veces y lo hirió de muerte por la espalda.

El pasado mes de septiembre, la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, confirmó las graves imputaciones para los cinco agentes de la Policía de Córdoba: Mayķel Mercedes López, Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez son investigados como coautores de homicidio calificado por la calidad del autor y homicidio agravado por el uso de arma.

Además, la funcionaria judicial sumó las imputaciones como supuestos coautores de homicidio calificado y homicidio agravado en grado de tentativa (por las heridas que sufrió otro joven), y como coautores del supuesto delito de abuso de armas de fuego agravado por la calidad de sujeto activo.

Según el abogado de la familia del joven asesinado, Joaquin y uno de sus amigos, deciden esa madrugada trágica, ir a la fiesta y “llegaron justo en el momento fatídico, cuando algún policía por alguna orden superior había decidido dar por terminada la fiesta”. “¿Y cómo decidieron darla por terminada? Con tres móviles, dos por una cuadra, otro por la otra, encerrando a los chicos sobre un descampado y sacando una escopeta que está prohibida desde hace años”, ilustró.

El querellante relató que uno de los agentes “empezó a amenazar a disparar a los chicos, ellos le dijeron que no, se producen los primeros disparos con postas no de plomo, y como no se dejaron ´prepear´, los policías decidieron sacar las armas de fuego y empezaron a disparar al bulto. Allí mataron a Joaquín y al otro chico lo hirieron muy cerca del corazón”.

Tras la balacera, relató el abogado, “el personal policial superior se los llevó (a los efectivos) del lugar, les dejó que se lavaran las manos, por lo cual los dermotest dan negativos, y aparentemente les dejó que se cambiaran los uniformes, porque no hay rastros de pólvora”.

En la manifestación de hoy, participarán además la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierras y la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero.