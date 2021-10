Recuperaron un cachorro que había sido robado en septiembre

Villa Carlos Paz. Un cachorro de raza Pitbull que había sido robado el 19 de septiembre pasado, fue recuperado hoy por personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía. El perro se encontraba en el interior de un automóvil Peugeot 208 estacionado en la costanera de Villa Carlos Paz, cuando aprovechando un descuido de sus dueños, delincuentes huyeron con el vehículo y el animal.



Gimena Oller, una de las víctimas, había señalado a El Diario: «Fuimos a buscar lugar para sentarnos y a los diez minutos, le digo a mi marido: voy a buscar a Thord. Cuando volví, ya no estaba. Nos mudamos hace dos semanas a Carlos Paz porque buscábamos más tranquilidad, nosotros trabajamos en Córdoba y la nena estudia allá. Nunca me imaginé que me podía pasar esto. Nosotros estamos refaccionando la casa que era de mis abuelos y adentro del auto, teníamos la plata para la instalación de agua, toda la documentación y lo más importante, nuestro cachorro».



«Él tiene tres meses, es un Pitbull y lo queremos como a un hijo. Por favor, cualquier dato que nos puedan aportar, lo vamos agradecer. Hicimos la denuncia y ojalá que podamos recuperarlo»; completó.



En el allanamiento de hoy, participó personal de la URD Punilla con colaboración de una Subunidad del Departamento de Guardia de Infantería D.U.E. y además de recuperar el animal robado se secuestró un automóvil Chevrolet Prisma utilizado durante el hecho delictivo.



Se dio intervención a la Fiscalía II Turno de Villa Carlos Paz y aún no hay detenidos por el hecho, aunque se identificó a las personas presentes en la vivienda durante el procedimiento policial.