El pueblo que rechaza al violador de Jovita

Tras conocerse que el violador de Jovita se sometería a un tratamiento en la localidad de Del Campillo, las autoridades municipales del pueblo rechazaron su llegada y denunciaron que el Poder Judicial «no se hace cargo de la situación» y no se han tomado medidas para evitar que vuelva a abusar.

Según las pericias, el hombre no puede ser detenido ni internado y se encuentra en libertad.

El violador permanece ahora en la comuna de Bruzone, de 500 habitantes y debía viajar a Del Campillo para recibir tratamiento ambulatorio con participación de una asistente social, psiquiatra y psicólogo.

Luis Sánchez es asesor letrado de la Municipalidad y expresó el rechazo del municipio al recibimiento del hombre que abusó de un menor de edad en Jovita, «La intendente municipal me convocó a fines de evitar esta circunstancia, porque a Campillo no le compete esta circunstancia y luego porque esta persona no puede estar deambulando, porque implica un riesgo para la población»; manifestó a Cadena 3.

«Las pericias determinaron que esta persona no es peligrosa ni para sí mismo ni para terceros. Ahora, no sabemos qué dicen las pericias, pero aún sin conocerlas, nos parece un absurdo, por la gravedad del hecho que cometió»; añadió.