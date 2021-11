Pasajeros hirieron con un cuchillo a un chofer de Ersa

Un chofer de la línea 73 de ERSA, fue agredido por una pareja de pasajeros "enojados por la frecuencia" de los colectivos cuando terminaba el recorrido en la zona de Villa Boedo este lunes por la tarde.

Se trata de Ezequiel Castaña, de 34 años, quien envió un audio a sus conocidos, inmediatamente sufrido el hecho pidiendo ayuda tras la horrible situación.

"Me acaban de poner un cuchillo en el cuello una pareja de pasajeros que quisieron subir sin pagar, enojados por la frecuencia", relató el trabajador en el audio.

"Antes de bajarse, el tipo me pegó una cachetada y la mujer me puso el cuchillo. Apreté el botón antipánico y nadie me contestó. Sabía que iba a pasar esto", agregó.