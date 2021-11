Bullying: Tiene 11 años, le pegan y lo amenazan por WhatsApp

Un niño de 11 años sufre bullying en una escuela primaria del barrio Las Flores en la ciudad de Córdoba. Así lo denunció su mamá, quien encontró las amenazas que recibe a través de WhatsApp y dijo que su hijo es acosado y golpeado. La mujer también apuntó contra las autoridades escolares y expresó que «no se hacen cargo de la situación».

Lo sorprendente del caso, es que son cuatro niñas quienes convirtieron sus días de clases en una verdadera pesadilla.

«Escuché los audios y no podía creer que hablaran así de mi hijo»; manifestó la mujer, durante una entrevista con El Doce. «Sos una tremenda mierda y me da asco sentarme al lado tuyo. Que es lo peor que me ha pasado estar al lado tuyo»; se escucha en uno de los audios. «Yo te voy a buscar a vos, vos seguro vas a estar en el baño llorando. Y vos vas a ser el único que vas a estar llorando con la directora porque sos un maricón y no te la bancás»; le recriminó.

Según manifestó, a las amenazas le sucedieron hechos de violencia física. Al niño lo habrían arrojado por unas escaleras y lo habrían golpeado en varias oportunidades. «La directora y psicóloga escucharon los audios e hicieron de cuenta que no pasó nada»; dijo la madre. A la semana, la llamaron al colegio y le dijeron que «era todo mentira» y le ofrecieron «darle el pase» al estudiante.