La muerte de Alicia Sánchez en un ascensor: analizan un audio comprometedor

La causa que investiga la muerte de Alicia Sánchez, quien fue encontrada el domingo a la madrugada en el vano de uno de los ascensores de la torre ubicada en pleno centro de la ciudad de Pinamar, sumó un nuevo elemento que podría dar un drástico giro.

Las primeras versiones indicaban que el domingo cerca de las 4 de la mañana, la joven de 25 años salió de la fiesta en la que se encontraba con un grupo de familiares en un departamento del décimo piso para ir hacia la planta baja a abrirle la puerta a otros invitados, pero nunca llegó a hacerlo. Unos minutos después, las personas que esperaban en la calle insistieron con el timbre y fue entonces cuando el resto de los asistentes del encuentro comenzaron a buscarla y la encontraron muerta en el hueco de uno de los ascensores.

En este contexto, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI 4, caratuló el expediente como “averiguación de causales de muerte”, ya que todos los indicios apuntaban en principio a un accidente.

Sin embargo, la historia que aparentaba un trágico accidente comenzó a desvanecerse luego de que una testigo que estuvo presente en la fiesta declarada que “Alicia y el dueño de la casa, Pablo, salieron juntos del departamento para ir a abrirle a los invitados".

De acuerdo a esta versión que comenzó a circular a través de una audio de WhatsApp, la testigo vio a Pablo volver unos minutos después pero sin Alicia y sin los invitados a los que supuestamente había ido a recibir. Casi en simultáneo, volvió a sonar el timbre con insistencia y el resto de los presentes empezó a recibir mensajes de la gente que seguía esperando en la entrada del edificio que los fueran a buscar.

En ese momento, siempre según los dichos de esta mujer que se viralizaron, el anfitrión volvió a incorporarse y sin decir palabra salió nuevamente del departamento. Al momento de volver a subir, como eran varios los invitados que se incorporaban a la fiesta, uno de ellos propuso dividirse y subir por los dos ascensores del edificio, a lo que Pablo se opuso rotundamente. “No, por el otro ascensor no. Vamos por este que se la re banca”, habrían sido sus palabras.

Pese a que el hombre no demostraba ninguna inquietud, entre las personas que subieron con él se encontraba el hermano de Alicia y fue él quien encendió la alerta cuando entró al departamento y no la vio: “Mi hermana me dijo estoy bajando a abrir, dónde está mi hermana”, preguntó preocupado y fue ahí que decidieron salir a buscarla y dieron con el cuerpo de la joven sin vida.

Esta testigo, que se desconoce su identidad, habría abandonado el edificio en shock en medio de los gritos y las escenas de pánico que se sucedieron cuando todos entendieron que lo que trabaja uno de los ascensores era el cuerpo de Alicia.

Qué dijo el fiscal del caso de Pinamar

En declaraciones televisivas, el fiscal Juan Pablo Calderón indicó que se ha preservado el lugar del hecho y se convocó a un ingeniero y a un técnico a fin de poder determinar si hubo alguna falla atribuible a la persona contratada por el consorcio del edificio para supervisar el ascensor: “Si así fuera estaríamos ante un homicidio culposo”, precisó el funcionario, que además tomó declaración testimonial a todos los presentes en el lugar.