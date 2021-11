Rescataron un lagarto overo de un metro en un barrio de Córdoba

Personal de la división de Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia realizó el rescate de un lagarto overo en el barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba. El animal se encontraba en las inmediaciones de la cancha del Club Bella Vista, y se estima que tenía su nido en la zona.

Los efectivos de las fuerzas de seguridad respondieron al llamado de un vecino que advirtió la presencia del ejemplar cruzando la calle. Luego de un rastrillaje, fue capturado y puesto en contención.

Por sus características físicas, se trata de un lagarto overo macho adulto, de un metro de largo. Personal de Patrulla Ambiental indicó que: «La idea de la Patrulla es tratar de contener a los animales en su sector donde se han criado. Pero en este caso representa un peligro para él y para su vida debido a que en varias oportunidades lo habían visto cruzando la calle. Generalmente, estos ejemplares tienen accidentes con autos que los pisan o perros que los agreden y los lesionan».

El animal presenta un buen estado sanitario, sin lesiones y no hay señales de que haya sido mascotizado. Actualmente se encuentra en la dependencia de Patrulla Ambiental, y posteriormente se pondrá a disposición de la Policía Ambiental para que los especialistas realicen más constataciones y luego de un período de observación, sea liberado en un espacio rural acorde a su hábitat.

En estas épocas de calor, este tipo de animales tienden a salir de sus guaridas para buscar reproducirse. Por lo que si bien no es común, se han realizado varias capturas en la ciudad de Córdoba, pero ejemplares de tamaños más chicos.

Los lagartos overos no presentan peligrosidad para las personas y no hubo registros de agresiones en la dependencia. De cualquier manera, se solicita que ante la advertencia de los animales, no se realice intervención alguna y se proceda a llamar a la Patrulla Ambiental (911) o a Policía Ambiental 0351- 4420924.