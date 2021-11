La emoción de los policías que salvaron la vida de un bebé

El sargento Jorge Hernán Meza y la cabo Vanina Saba son los dos policías que ayer salvaron la vida de un bebé de cinco meses, quien se había atragantado con una banana, en un hecho ocurrido en una casa de Santa María de Punilla. Sus padres recorrieron tres kilómetros a toda velocidad con el pequeño en brazos y se presentaron en la comisaría, donde los uniformados lograron reanimarlo con la maniobra de Heimlich y luego lo trasladaron hacia el Hospital Domingo Funes.

Los uniformados dialogaron hoy con EL DIARIO y contaron detalles del rescate.

«Estábamos en la comisaria y sentimos los gritos. Me asomé y estaba la mamá llorando, una jovencita con un bebé en brazos. Se lo quito, le doy vuelta y empiezo hacerle la reanimación. Yo tengo conocimiento, llevo once años en la policía y antes había estado nueve años en bomberos, así que sabía lo que hacía. Cuando estaba en bomberos, me habían tocado vivir situaciones similares, pero es la primera vez como policía»; contó Meza.

«Cuando lo vimos por segunda vez, ayer como a las nueve de la noche, lo vimos sonriente y jugando. Ahí nos volvió el alma al cuerpo, verlo que estaba bien fue el mejor regalo. Sus papas estaban felices y muy agradecidos»; añadió.

Por su parte, Vanina Saba destacó: «Hace diez años que estoy en la fuerza y la verdad que lo más gratificante ha sido verlo sonreír. Desde el primer momento que pasó todo esto, siempre puse a Dios ante todo y creo que él trabajó sobre nosotros para que pudiésemos ayudar a este bebé. Es muy profesionalismo que recibimos en las capacitaciones de nuestra institución para contener este tipo de situaciones, porque los papás estaban muy alterados. Yo soy mamá y entiendo lo que vivieron en ese momento».