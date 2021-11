Denuncia que su hija fue abusada en un colegio de Santa Cruz del Lago

Un vecino de Villa Santa Cruz del Lago denunció que su hija de 13 años fue abusada por un compañero de curso en el IPEM 332 y que no se trataría del primer hecho de estas características, ya que habría otras menores que fueron «manoseadas». Las versiones fueron confirmadas por las autoridades escolares, quienes aseguraron que el padre tuvo un ataque de furia y que habría increpado violentamente a un adolescente de 16 años.

Precisamente, por esta razón es que la dirección del colegio tomó la determinación de suspender al estudiante implicado en el caso de abuso y además decidió presentar una denuncia contra el padre de la joven.

Según se conoció, el hecho ocurrió el miércoles pasado y los involucrados son estudiantes de Segundo Año del Turno Tarde.

El acusado es un alumno que ha sido escolarizado el año pasado (en plena pandemia) por disposición de la SENAF y que sería trasladado a un colegio acorde a sus necesidades.

Rodrigo es el papá de la niña abusada y contó a EL DIARIO: «El día miércoles, voy a retirar a mi hija al IPEM 332 en Villa Santa Cruz del Lago. Ella sale mal y me cuenta que un compañero la había manoseado en el recreo, me dijo que le había tocado la cola y otras partes y le pedía que baile para él. Cuando ingresan al curso, él la toma del brazo y le dice: `si decís algo, te mato´. Es un chico que tiene 16 años y que no tendría que estar en esa escuela y menos en un curso donde hay chicos y chicas de 13 años».

«Fuimos a hacer la denuncia correspondiente, y al otro día nos enteramos que la directora me denunció a mí porque entré exaltado a la escuela. No hizo la denuncia por abuso, pero sí me denunció a mí y dijo que mi hija quedaba suspendida. Yo le pregunté por qué había tomado esa determinación cuando mi hija era la víctima y nunca dio la cara. Mi mujer fue a la escuela y la directora llamó a la Policía. Desde Inspección General dijeron que no se tocaría más el tema para preservar la identidad de las nenas, ya que fueron varias las acosadas. Sin embargo, en el día de ayer, mi hija y otras nenas volvieron al colegio y la directora y el preceptor las llevaron a la dirección y las hostigaron, diciéndoles que digan la verdad y dejen de mentir»; sostuvo.

«La policía nos tomó la denuncia y nos brindó toda la contención y ahora estoy buscando un abogado para empezar con todas las cuestiones legales. También fuimos al Polo de la Mujer y nos guiaron para afrontar esta situación. Decidí hacerlo público porque estoy indignado con el accionar del colegio. Nosotros somos de Santa Fe, nos vinimos a vivir acá hace ocho meses y nunca imaginé que le pasaría algo así a mi hija. Ella ahora está angustiada y no quiere hacer nada, incluso es campeona de karate y quiere abandonar lo que tanto la apasiona»; reveló Rodrigo.

Por su parte, desde el área de inspección zonal del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, reconocieron que hubo una «situación preocupante» en el colegio y que un adolescente será apartado del curso. En el mismo sentido, repudiaron la actitud del padre de la niña y manifestaron que intentó golpear al estudiante.