Punilla: Un año tras las rejas por un incendio que no habían provocado

Tras conocerse el fallo que absolvió a los hermanos acusados de provocar un incendio en el Valle de Punilla, el abogado Nicolás Cerrito hizo referencia a una serie de irregularidades en la investigación y destacó la importancia de que sus clientes hayan recuperado su libertad. Ambos siempre habían defendido su inocencia y fueron claves las declaraciones de los testigos que contradecían el informe policial.

Carlos Gabriel Farías y Miguel Alejandro Farías había sido imputados como los responsables de haber originado un foco que, el 25 de agosto del año pasado, arrasó un campo ubicado entre Casa Grande y Valle Hermoso, cerca de la reserva natural de Vaquerías. La Cámara Criminal de Cruz del Eje consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación.

«La Cámara de Crimen de Cruz del Eje fijó audiencia en la causa de los hermanos Farías, ellos siempre me manifestaron que eran inocentes y afortunadamente no hubo mucha demora. De cualquier forma, ellos estuvieron presos durante un año y dos meses. En esa audiencia, se pudo comprobar que los testigos nunca fueron citados a declarar a fiscalía. Eso nos llamó la atención. Muchas veces, los testigos declaran en comisaría y posteriormente en la fiscalía, pero nunca habían firmado las actas de la declaración testimonial. Los policías iban y los entrevistaban y luego escribían la declaración, pero no había ningún control porque no había ayudante fiscal en la comisaría de Valle Hermoso»; expresó el abogado Nicolás Cerrito.

«Ocurrió que muchos testigos, personas cercanas al campo del incendio y su dueño, declararon de una forma distinta a lo expresado por los policías. Después hubo una intervención telefónica incorporada a la causa, donde no se expresaba fehacientemente que mis asistidos hubiesen provocado el incendio. En ningún momento reconocieron los hechos, porque no lo hicieron ellos. Solamente había algunos indicios como decir: ´No digas que estuviese cerca del incendio´, pero por una cuestión lógica, para no tener estos problemas. Por otro lado, no hubo control de eso. Este hecho ocurrió en agosto del año pasado y los testimonios se recogieron en septiembre y octubre, quisieron justificar la demora con la pandemia»; añadió en diálogo con EL DIARIO.

«Mis clientes no tuvieron nada que ver con esto. Tampoco se pudo determinar un móvil: ¿por qué los hermanos Farías iban a provocar un incendio? Si encima ocurrió en un sector pegado al campo de su padre, que podría haberse visto afectado por una rotación del viento. No tenía sentido. Todo esto hace que sea necesario que haya un juez de control de Cosquín especializado en derecho penal y no civil, porque la causa no la pueden instruir los policías de la comisaría de Bialet Massé sin ningún control. Los funcionarios judicial deben controlar lo que manifestaron los policías comisionados»; destacó el letrado.

Consultado sobre el resultado del proceso, Cerrito reconoció: «Estamos muy satisfechos con este resultado, de que hayan sido absueltos y hayan podido recuperar la libertad».