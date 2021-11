Se alzaron con un botín de 100 mil pesos, otro robo en Carlos Paz

Delincuentes ingresaron el fin de semana pasado a una casa ubicada en la zona sur de Villa Carlos Paz mientras sus ocupantes se encontraban durmiendo, se hicieron con un botín de cien mil pesos y se dieron a la fuga. Durante los últimos días, fueron incesantes las denuncias de vecinos por los hechos delictivos sucedidos en la ciudad.

El robo se registró en una vivienda del barrio Playas de Oro y trascendió que utilizaron una ganzúa para abrir una ventana.

Pablo es propietario de la vivienda y contó a EL DIARIO: «Yo vivo en el centro de la ciudad y tengo una casa en Playas de Oro, donde el lunes pasado hubo un robo. Mi hija había llegado con tres parejas amigas para pasar el fin de semana largo y después de haber compartido un asado, se acostaron a dormir y entraron delincuentes y los desvalijaron. Se metieron a la casa habiendo diez personas adentro. Entraron por una ventana, llegaron al quincho y al living y se llevaron dos carteras con cinco mil pesos en efectivo, un parlante, una notebook y dos teléfonos celulares».

«Aparentemente, habrían usado una ganzúa para abrir una ventana y entraron por ahí. Los tipos saltaron por la ventana (porque no la rompieron), llegaron al living y se llevaron las cosas. Después saltaron la reja y se fueron, yo estuve preguntando pero los vecinos no escucharon nada. Es una situación muy fea, porque se metieron en la casa mientras estaban durmiendo y no sabemos qué podría haber pasado si alguno de los chicos se despertaba»; dijo.

«Intenté hacer la denuncia y me tuvieron tres horas esperando, no había nadie adentro de la unidad judicial y no me la tomaron. Así que me fui y volví ayer. Sobre que uno está deprimido por haber sido robado, encima nadie te ayuda. Es preocupante lo que está pasando y estuve viendo que hubo muchos robos en la ciudad y una gran cantidad de gente se presentaba a denunciar»; añadió.