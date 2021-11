Sufrió un asalto y estuvo atado por más de tres horas

Un farmacéutico de 75 años sufrió un violento asalto por parte de tres malvivientes, quienes lo maniataron, lo golpearon y lo dejaron tirado en el piso durante más de tres horas.

Juan Perchan, lidera una de las farmacias más antiguas de esa localidad y en diálogo con EL DIARIO señaló: "primero ingresó un hombre bien vestido y luego dos, que resultaron ser sus cómplices. Me tomaron por la espalda, me ataron y me golpearon. Me decían que tenían datos concretos sobre el dinero que tenía. Por supuesto me llevaron todo entre ellos los remedios más caros" destacó.

Perchan denunció que los delincuentes tuvieron más dos horas en su local y luego se retiraron: "me arrastré hasta que pude llegar a la puerta y un policía pudo escuchar el pedido de auxilio y liberarme".

El septuagenario pidió a las autoridades garanticen las medidas de seguridad.