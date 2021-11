El fiscal pidió que declaren culpable al «hombre gato»

Mendoza. El fiscal mendocino Fernando Guzzo pidió al jurado popular que dicte un veredicto de culpabilidad para el israelí Gilad Pereg por los asesinatos de su madre y de su tía, quienes fueron halladas enterradas en los fondos de su casa de la localidad de Guaymallén en enero de 2019, tras considerar que cometió un "asesinato despiadado" con "plena consciencia de la criminalidad de sus actos".



"Nunca negamos que tiene una enfermedad, que padece una patología" pero "no es inimputable", manifestó el fiscal en su alegato de clausura ante el jurado, que este miércoles dará a conocer su veredicto.



Para Guzzo, el israelí debe ser condenado por el "homicidio agravado por el vínculo" de su madre, Phyria Saroussy (63), y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía Lily Pereg (54).



En la última jornada del juicio por jurados, al la que Pereg optó por no asistir y seguir de manera virtual desde una celda del Polo Judicial de Mendoza, estuvo presente entre el público el exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional Alfredo Cornejo.



El fiscal enumeró las pruebas que indican que Pereg fue el autor de los asesinatos y que comprendió la criminalidad de sus actos.



También se refirió a la declaración que el imputado brindó el martes ante el jurado, en la que dijo sentirse un "gato", aseguró que su mamá "está viva" y que le "plantaron" los cuerpos para incriminarlo.



"Si esto fuera una iglesia y no una corte, tendría que decir que ha ocurrido un milagro. El martes, al declarar durante una hora acá, Gil Pereg se ha curado: hemos logrado que no maúlle, hemos logrado que no defeque, hemos logrado que no orine, hemos logrado que entienda", expresó Guzzo, quien volvió a pedir al jurado que no se deje "engatuzar".



La audiencia continuaba con los alegatos de la querellante Claudia Vélez, representante de la familia de las víctimas, y de la defensa, integrada por Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta, quienes pretenden que Pereg sea declarado no culpable por inimputable. (Télam)