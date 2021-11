Le colocarán una prótesis al niño atropellado en Colinas

La madre del niño de cinco años que fue atropellado por una moto el último sábado en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz, reconoció que su hijo deberá colocarse una prótesis y que se encuentra internado en la ciudad de Córdoba.

El pequeño resultó herido en uno de los dos hechos que se sucedieron de forma consecutiva y fue embestido por un joven de 17 años en la esquina de Montacatini y Cuchilla Nevada.

Eve Suárez es la madre del niño y dijo a EL DIARIO: «Mi hijo no se soltó de la mano de su papá. El menor que lo chocó se lavó las manos y hasta ahora no hemos tenido respuestas de ellos. A él lo detuvieron en el momento y lo largaron por ser menor de edad. Y no tiene intención de saber si mi hijo necesita un vaso de agua».

«Mi hijo está con el fémur quebrado y tiene perforado el pulmón derecho. Hice el pedido para la prótesis que necesita y se encuentra internado en Córdoba»; reconoció la mujer.