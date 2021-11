Una denuncia por violencia laboral sacudió al gobierno de Cruz del Eje

La presidenta del Tribunal de Cuentas de Cruz del Eje, Jesica León, denunció por violencia de género y violencia laboral a su excompañero de fórmula y actual vocal del órgano de control, Carlos Segura. Aseguró que el hombre intentó pegarle en varios sesiones y pidió la inmediata intervención de la fiscalía de turno.

«Presenté una denuncia al Concejo Deliberante y también a la fiscalía de Cruz del Eje contra mi compañero de fórmula Carlos Segura. En la denuncia, detallé todos los malos tratos que este hombre ha tenido hacia mi persona, por los permanente insultos y por intentar golpearme en una sesión. Nunca tuvo el mínimo respeto y siempre desprestigió todo lo que hago y digo»; destacó León, en diálogo con EL DIARIO.

Según se conoció, las rispideces comenzaron ni bien iniciaron el mandato y todo habría surgido por la disconformidad del denunciado, tras no conseguir la presidencia del órgano de control.

«En una sesión comenzó a gritarme y tomar la mesa a golpes de puños. Mi par de la oposición me preguntó hasta cuando iba a soportar tanto destrato y me sugirió que lo denunciara. La relación es insostenible y espero que la justicia actúe rápido. Me ha afectado mi salud, se me cae el pelo, me broto de los nervios, porque no sé cómo me voy a defender en mi jornada laboral; subrayó.

Jésica León criticó a la justicia sobre la cual dijo que ha tenido una mirada parcial y no valió la denuncia sobre los permanentes agravios e intentos de agresión física.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que pueda serlo, llamá al 144 ó al 0800-888-9898. Sino podés llamar, enviá "hola" por Whatsapp al 11 277-16463.