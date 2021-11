Hinchas de Racing denunciaron represión policial en Sarandí

Hinchas de Racing de Nueva Italia denunciaron haber sufrido represión policial tras el partido ante Deportivo Madryn, donde «la Acadé» cayó por la mínima diferencia en el estadio Julio Humberto Grondona de la localidad de Sarandí. El encuentro fue válido por la final del Torneo Argentino A y hubo más de cuarenta detenidos, corridas y golpes a la salida del estadio.

Los fanáticos cordobeses relataron que no sólo los obligaron a refugiarse en los colectivos, sino que luego arrojaron gases lacrimógenos en su interior pese a que había mujeres y niños. «Nos tiraron gas adentro del colectivo, había niños, había una bebé chiquita, no respetaron nada. Nos tiraron los caballos encima, no tuvieron ningún tipo de compasión y no sabemos por qué»; contó un simpatizante.

«No tuvieron piedad para tirar gas lacrimógeno incluso cerrar la puerta y tenerla ahí cerrada. Yo es la primera vez que veo policías con tanto odio»; agregó otra mujer.

En filmaciones que se viralizaron en las redes sociales, puede ver el enfrentamiento entre la parcialidad y los efectivos de la Policía Bonaerense y hubo cruces «mano a mano» entre los uniformados y los hinchas.