Carlos Paz: Sigue la búsqueda de la mujer desaparecida

Sigue la intensa búsqueda de Mariela Erica Suárez, la mujer de 56 años que desapareció el viernes pasado de su casa en San Antonio de Arredondo y que se cree que podría estar en Villa Carlos Paz.

La última vez que fue vista, vestía jeans azul, campera marrón y botas marrones y mide 1,60 de altura, lleva pelo canoso corto, es de contextura física delgada y tiene un lunar al lado de la nariz.

Laura Suárez es hija de la mujer y contó a EL DIARIO: «Desde el viernes pasado que no la tengo a mi mamá, ella ya se había ido una vez cuando tenía problemas de alcohol y ahora está recuperada. Ella está con tratamiento psicológico y aparentemente la vieron durmiendo en un hotel abandonado. Nosotros queremos que aparezca, ella no tiene celular nada y creemos que se fue y está viviendo en situación de calle».

«Tengo miedo que ella no aparezca con vida. No sabemos qué pasa por su cabeza, por qué se fue así. Capaz me vaya a Córdoba a recorrer los hospitales, porque queremos que la búsqueda se amplíe a más lugares»; reconoció.

Cualquier información puede ser aportada al teléfono: (03541)-428181, en cualquier sede judicial o policial o a la dirección de correo electrónico ujudicial01-cp@justiciacordoba.gob.ar.