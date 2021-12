Pidieron justicia por los niños que fueron atropellados en Colinas

Familiares y vecinos de los dos niños que fueron atropellados el fin de semana pasado entre Colinas y Altos del Valle, se movilizaron esta tarde para reclamar justicia. Uriel y Nehemías fueron embestidos por motociclistas en dos hechos registrados el último viernes, se encuentran internados y necesitarán prótesis.

El primero tiene 9 años y fue chocado en la rotonda de ingreso al barrio Altos del Valle por un joven de 19 años, quien luego escapó del lugar y finalmente fue detenido. La madre del pequeño considera que no se trató de un accidente, sino que el motociclista atentó contra la vida de su hijo por una disputa con un familiar.

El otro tiene de 5 años de edad y fue embestido por un menor de 17 años en la esquina de Montacatini y Cuchilla Nevada. Eve Suárez es la madre del niño y dijo a EL DIARIO: «Mi hijo no se soltó de la mano de su papá. El menor que lo chocó se lavó las manos y hasta ahora no hemos tenido respuestas de ellos. A él lo detuvieron en el momento y lo largaron por ser menor de edad. Y no tiene intención de saber si mi hijo necesita un vaso de agua».

La concentración que se llevó adelante esta tarde frente al destacamento policial tuvo como finalidad exigir justicia y que los conductores se hagan responsables por los hechos.