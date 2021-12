Contingente no podía viajar a Carlos Paz; los choferes dieron positivo en "narcolemia"

Momentos de sorpresa y tensión se vivieron este domingo a la madrugada en la Terminal de Ómnibus de Rosario. Dos choferes que tenían que llevar a estudiantes a un viaje de egresados rumbo a Villa Carlos Paz fueron inhabilitados por dar positivo de narcolemia. Luego del reclamo llegó un refuerzo, pero el conductor tampoco pasó el test.

Los dos colectivos tenían que salir este domingo a la madrugada hacia Carlos Paz. Los padres de los alumnos de tres escuelas primarias, indignados ante esta situación, decidieron cortar la salida de micros y exigieron respuestas por parte de la Municipalidad y de la empresa Costa Viajes, que debía trasladar a sus hijos.

Una de las personas que fue a despedir a los chicos en la Terminal publicó en Twitter: “Desde las 4 am en la Terminal esperando que dos contingentes de chicos de 12 años puedan salir a Carlos Paz. Dos test de narcolemia positivos. No nos dan respuestas, ni Rostrip ni la Municipalidad que dice no tener más test para realizar”.

Finalmente, cerca del mediodía, tras ocho horas de espera, los colectivos salieron rumbo a nuestra ciudad.