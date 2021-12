Imputaron al jefe comunal de Valle de Anisacate por abuso sexual

El jefe comunal del Valle de Anisacate, Jorge Merlo, fue imputado por "Abuso Sexual con acceso carnal calificado por el uso de armas continuado, abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el uso de armas continuado, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad", a raíz de una denuncia de Soledad González, ex empleada y madre de una de sus hijas.

La calificación legal fue ordenada por la Fiscalía de Alta Gracia, según publicó el portal Mi Valle, el cual informó también de una restricción de Merlo para evitar contacto con la mujer y un botón antipánico para ella.

"Según trascendió y debido a que no habría peligrosidad procesal, no se ha decretado aún prisión preventiva para Merlo, aunque no se descarta que podría haber novedades en ese sentido más adelante; siempre que la causa siga en este sentido", informó el mismo sitio.