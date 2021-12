Rescate en el lago San Roque: lo que hay que saber para navegar

Durante el fin de semana pasado, se hicieron ocho multas a propietarios de embarcaciones que no cumplían con las medidas de seguridad y navegaban el lago San Roque. El último sábado, se debió rescatar a dos hombres y una mujer que se trasladaban en una lancha que se hundió en las aguas del embalse.

De cara a la temporada de verano, se reforzarán los controles en las bajadas públicas y se incrementará la presencia policial en el interior del lago. La premisa es evitar el consumo de alcohol y las fiestas clandestinas con la participación de varias embarcaciones, al tiempo que se aplicarán sanciones económicas.

Fabian Veneciano es jefe del Cuerpo Especial de Policía y expresó a EL DIARIO: «Vamos a tener una temporada muy fuerte y en los últimos años, crece la tendencia de personas que vienen desde localidades cercanas a realizar deportes náuticos en los lagos. El dato de Seguridad Náutica es que ha crecido casi un 70% la matriculación de embarcaciones. Para cubrir esta demanda, venimos con un entrenamiento todo el año y diagramamos algunos operativos de control en la Plaza Federal (donde existe un intenso movimiento) y estamos controlando que las embarcaciones estén reglamentadas, que cuenten con sus elementos de seguridad y que quienes conduzcan estén habilitados».

«Es una problemática que debemos afrontar, porque muchos dueños prestan las embarcaciones a personas que no están habilitadas. Con la llegada de las fiestas, tenemos previsto trabajar con los alcoholímetros para evitar que conduzcan las embarcaciones alcoholizados. La reglamentación establece que deberán ser sacados del agua. Tenemos que crear conciencia sobre la importancia de un consumo moderado y que no se junten embarcaciones en fiestas clandestinas»; añadió.

Consultado sobre las lanchas y botes que navegan al caer el sol, Veneciano precisó: «La actividad náutica nocturna no está habilitada para todos, solo para algunos que cumplen ciertos requisitos. No se puede hacer navegación nocturna, tenemos un horario de cierre náutico que llega con el ocaso. Se hace entonces un barrido náutico y todos los que navegan fuera de horario, son pasibles a una sanción. Por eso, se controlan las bajadas públicas no solo en Carlos Paz, sino también en la comuna de San Roque y Villa Parque Síquiman».