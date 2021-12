Tablado saldrá en libertad en hoy, pero tendrá una tobillera electrónica

Buenos Aires. La Justicia ordenó colocarle otra vez una tobillera electrónica a Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló y que este miércoles recuperará la libertad tras cumplir su última condena, para monitorear que no se acerque al padre de la víctima, informaron fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia 5 de San Isidro, que ordenó a la Municipalidad de Tigre que arbitre los medios necesarios para otorgar e instalar "dispositivos duales" de pulsera electrónica para que se pueda cumplir con la nueva orden de restricción perimetral que le impide a Tablado (45) por 120 días acercarse a menos de 500 metros del domicilio particular y el laboral de Edgardo Aló.

Noticias Relacionadas El femicida Fabián Tablado volverá a quedar en libertad



Fuentes judiciales explicaron que en este caso sólo a Tablado se le colocará a una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos, mientras que Aló tendrá instalada una aplicación en un celular que lo alertará en caso de que el uno o el otro se acerquen a menos de 500 metros.



Tablado podrá salir de su casa -aparentemente fijó otra vez domicilio en el de sus padres, en la calle Albarellos 348 de Tigre, donde hace 25 años asesinó a Carolina-, porque cumplió sus condenas, pero el dispositivo se activará si detecta que está violando el rango de la perimetral con su exsuegro, que vive en San Fernando y trabaja en Tigre.



Se trata del mismo dispositivo que Tablado tuvo colocado luego de recuperar la libertad en febrero de 2020 y que en esa oportunidad le impedía acercarse a su exmujer.



"Este chacal va a salir, le colocarán tobillera y yo voy a tener un dispositivo en el celular que me alertará si se acerca a menos de 500 metros. Y si eso ocurre volveré a denunciarlo", dijo Aló a Télam.



Sobre la libertad del asesino de su hija, manifestó: "Hay que cambiar las leyes porque no puede ser que en este país la pena máxima por violar una perimetral sea un año o que matar sea gratis, o que si te condenan a 24 años, después se transformen en 20 porque le reducen las condenas".



"Estos asesinos se creen que la vida no vale nada y no respetan las leyes. Tablado es un psicópata sádico y perverso. No es un enfermo, los psicópatas no se curan más", agregó.



El reincidente volverá este miércoles a las 12 a recuperar la libertad, luego de cumplir durante el último año la condena que le impusieron por dos hechos de "desobediencia" por violar las prohibiciones de acercamiento que tenía con sus hijas y con el propio Aló padre.



El último fallo que lo condenó ya estipulaba que a Tablado se le dé por concluida la condena el 15 de diciembre, a las 12 de este mediodía.



El femicida de las 113 puñaladas saldrá en libertad de su actual lugar de detención, la Unidad 46 de José León Suárez, una de las que integran el Complejo Penitenciario San Martín que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene montado al costado del Camino del Buen Ayre.



Desde la Fundación Carolina Aló, que preside Edgardo, se impulsa un "escrache popular" en redes sociales para difundir el rostro de Tablado con el hashtag #asesinosuelto y el mensaje "no te olvides de esta cara, el 15 de diciembre puede estar caminando al lado de tu hija".