Carlos Paz: Abusaron de una niña y ahora está embarazada

El caso de una menor de 14 años que fue abusada sexualmente y ahora se encuentra embarazada, ha causado una gran conmoción en la ciudad de Carlos Paz. Hay denuncias cruzadas en su entorno familiar y piden la intervención de la justicia, ya que aseguran que se encuentra en un entorno vulnerable.

La niña vive actualmente con un familiar y trascendió que estaría en pareja con un joven de 20 años, que se presume sería el padre del bebé que espera hace dos meses.

Mientras su madre reclama que se investigue el abuso que derivó en el embarazo (se considera abuso porque una menor no puede consentir una relación sexual con un mayor de edad), la niña ha radicado en paralelo una denuncia contra su madre por maltrato y contra su padre por un presunto hecho de abuso.

Según manifestó la mujer en diálogo con EL DIARIO, su hija además tendría algún tipo de trastorno psiquiátrico y los conflictos comenzaron cuando entabló un noviazgo con un hombre de 30 años. Ese hecho quedó asentado en la justicia, pero sería el inicio de una pelea familiar que sigue sumando capítulos y pone en evidencia un delicado entramado.

«Es tremendo lo que estamos viviendo y no sé qué más hacer. Ella me ha denunciado a mí porque intenté ponerle límites cuando pasó todo esto. Necesitamos una respuesta de la justicia, que no se lave las manos»; dijo la madre.

En medio de todo, la chica denunció a su padre.

Ahora, con abogados de por medio, ya que sus padres están separados, lo prioritario resulta el resguardo de la menor embarazada. En ese sentido, será la justicia la que deberá determinar quién es el adulto que incurrió en el caso de abuso sexual.

Lo cierto es que, tras haber sido obligada a distanciarse del hombre mayor, la niña comenzó a verse con un joven de 20 años que contaría con antecedentes penales por robo. Lo más grave del caso es que, desde hace dos semanas no tiene tratamiento psicológico y hace dos meses que ha dejado la medicación que recibía por su diagnóstico.