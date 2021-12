Pareja bajó a sus hijos del auto para tener relaciones en un parque

El Parque Pereyra Iraola, ubicado entre la ciudad de La Plata y la localidad bonaerense de Hudson, fue escenario de una polémica situación: según muestran las imágenes tomadas por testigos, una pareja detuvo su vehículo, bajó a sus dos hijos y los mantuvo bajo un calor extremo mientras ellos tenían relaciones íntimas.

En las imágenes se puede ver a los niños, de 3 y 5 años, pidiendo entrar al vehículo, en una jornada de mucho calor. El hecho causó la indignación de quienes lo vieron, que a su vez reclamaron que haya más controles policiales en la zona.

Algunas de las personas que vieron el video, por otro lado, sembraron el interrogante de si la pareja realmente estaba teniendo sexo y se preguntaron si no estaría discutiendo, por lo que bajaron a los niños para que no estuvieran presentes en ese momento. Todavía no se ha dado con el paradero de la familia involucrada en este hecho.