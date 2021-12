Se entregó el conductor de la camioneta en el caso de la joven amputada

Durante el mediodía de este viernes, se entregó a la Justicia el conductor de la camioneta Amarok involucrado en el caso de la joven cordobesa atropellada el último jueves a la madrugada.

En tal episodio la joven fue embestida por un auto Peugeot que embistió la camioneta que había quedado mal estacionada sobre avenida General Paz y Humberto 1° a metros de un estación de servicio.

Noticias Relacionadas Una joven perdió una pierna tras ser embestida por un auto en Córdoba

En diálogo con La Súper Mañana, Federico, de 22 años, conductor de la Amarok, contó al respecto donde admite haberse detenido indebidamente, además de abandonar la escena.

“Estaba quebrado y no sabía qué hacer. Mis compañeros me incitaron a que me vaya, yo quise quedarme a ver qué pasaba. Nos hicimos asesorar por un abogado quien nos metió miedo, nos asustó que no era momento para presentarse, que nos iban a detener, que nos iban a culpar de todo. Por eso nos presentamos después”, explicó Elías en Suquía.

“Les preguntamos si sabían de un after, a lo cual nos responden que no. No las acosamos”, agregó Federico. Asimismo, dejó un mensaje para la familia de la joven de 17 años quien producto del choque terminó con parte de su pierna amputada siendo internada en el Hospital Urgencias.

“Para Milagros y la familia que sepan estamos para lo que necesiten, para que cuenten con nosotros. Nos estamos haciendo cargo. Estaremos para lo que necesiten”, lamentó Elías en diálogo con Jorge Cuadrado.

De este modo, la defensa de Elías fue tomada por el doctor Carlos Nayi quien lo asesoró de presentarse lo antes posible a la Justicia y relatar su versión de lo sucedido. En este sentido, según explicó el letrado la imputación sobre su cliente se suscribe en lesiones graves culposas. Por su parte, descartó una causa por acoso callejero. (Fuente: Radio Suquia)