Tucumán: Investigan muerte de nena de 3 años que había sido vacunada

Investigan en Tucumán la muerte de una nena de 3 años que ingresó el jueves en paro cardiorrespiratorio al servicio de emergencia del Hospital del Niño Jesús en la ciudad de Tucumán.

Si bien se le realizaron maniobras avanzadas de reanimación, no presentó respuesta y se declaró su fallecimiento.

La niña se llamaba Ámbar y presentaba como antecedente la colocación de la primera dosis de la vacuna Sinopharm el día previo.

En ese sentido, se tomó la vacunación como antecedente y se investiga si tenía otras patologías previas.

Miriam, la mamá de la pequeña, habló con medios locales y conmocionada dijo que la niña había tenido Covid el año pasado.

"Ya estaba la vacuna de los tres años, la preinscribí en la escuela para que el año que viene ingrese en el jardín, ella estaba sana, bien, no estaba enferma no estaba con covid", precisó. Y agregó: "Tuvo Covid el año pasado, estuvo internada en el San Lucas, 5 días y no entiendo por qué".

"Ella se levantó bien a jugar con sus amigas y se desplomó, se desmayó", relató.