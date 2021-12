Se modernizó el puesto policial de entrada a Carlos Paz

La Policía de Córdoba tiene un nueva módulo de control en el ingreso a Carlos Paz. Hoy se terminaron los trabajos de instalación del de la casilla ubicada Av San Martin 2304 en Barrio Santa Rita para el control vehicular.

Personal Policial del departamento Construcciones Dir. Logística dependiente de la Dir. Gral. de Gestión Administrativa y en conjunto con personal técnico de la Sección Logística de la U.R.D. Punilla instalaron la electricidad, balizas aéreas, reflectores, etc.

Dicho módulo cuenta también con aire acondicionado y en la fecha una empresa privada colocó el plateado y escudo de la Institución Policial.

El Crio. My. Lic. José Carlos Alvarez Director de la U.R.D. Punilla agradeció la gestión realizada por el Crio. Gral. Lic. Darío Gaitán Dir. De Gestión Administrativa, por el Crio. My. Marcos Adalberto Derfler Director Gral. de Departamentales Norte, como así también al Crio. My. José Mancilla Director de Control Operativo Norte y Coordinador área Logística, por la gestión realizada, ya que el módulo antiguo (Casilla) había estado en dicho lugar por veinte años aproximadamente.