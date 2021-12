Creen que se sumarían más denuncias contra Diego Concha

Voceros de la investigación creen que podría sumarse nuevas denuncias contra de Diego Concha, ex titular del área de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, quien se encuentra acusado por dos graves hechos de violencia de género y abuso sexual en perjuicio de su ex pareja y una joven bombero. El ex funcionario está detenido en el penal de Bouwer.

Según pudo conocerse, hay fuertes versiones que indican que habría «otras víctimas» dispuestas a dar su testimonio contra Concha, quien también ha sido apartado de su cargo como jefe del cuartel de bomberos de Icho Cruz.

La situación procesal de Diego Concha se complicó a partir de la denuncia que hiciera su ex pareja, quien lo acusó de amenazas, lesiones y de haberle apuntado con un arma de fuego en la cabeza. Algunos días después de su detención, una joven de 26 años radicó una denuncia en la unidad judicial de Villa Carlos Paz por el delito de abuso sexual.

Según manifestó su madre, el entonces funcionario provincial la habría «manoseado» en el interior de una camioneta y luego la habría increpado «para que no contara nada».

En medio de esta serie de acusaciones y su traslado al penal de máxima de seguridad de la Provincia de Córdoba, se produjo la denuncia de su abogado, Luciano Mayer.

Ahora, la hipótesis de los investigadores es que estas presentaciones servirían también para que otras mujeres denuncien situaciones similares que se habrían registrado hace algún tiempo atrás.