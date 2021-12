Carlos Paz: Más de quince familias estafadas con alquileres «truchos»

La dueña de un complejo de cabañas ubicado en el barrio Villa del Lago, uno de los más exclusivos de Villa Carlos Paz, denunció que un grupo de personas estafa a turistas con las imágenes de su propiedad. La mujer manifestó a EL DIARIO que crearon una página falsa en Internet, donde promocionan sus cabañas y cobran señas a los desprevenidos visitantes.

Los turistas se dan cuenta de la estafa una vez que se comunican para pedir la ubicación, cuando ya se encuentran en la ciudad.

En la cuenta «trucha», aparece el número de teléfono fijo del alojamiento, pero muchas personas hacen la contratación tratan a través de un correo electrónico falso y realizan el depósito sin hacer un llamado previo.

«Esta situación me perjudica mucho, yo tengo una clientela fija de años por suerte, pero hay gente que no me conoce y le deposita dinero a los estafadores. Hay alrededor de quince personas estafadas, gente que ha visto el anuncio en una página, mandan un mail y envían dinero a una cuenta que les manden estos estafadores»; expresó Nilda, la propietaria del complejo.

«Yo me percaté de este engaño porque han copiado hasta el numero de teléfono y la gente me llama para pedirme la ubicación de las cabañas. Ellos pagan un adelanto, una seña y vienen acá. Cuando llegan, se encuentran con esta situación y afortunadamente, la mayoría ha logrado entender que yo estoy siendo víctima igual que ellos. La denuncia está hecha tanto en la Secretaría de Turismo como en la Policía y confió en que los van agarrar. Tengo entendido que son tres personas las que están detrás de esto»; completó.