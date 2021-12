Vinieron de vacaciones a Carlos Paz y les robaron la camioneta

Un grupo de amigos, todos oriundos de la Provincia de Santa Fe, llegaron a Carlos Paz para pasar un fin de semana distendido y sufrieron el robo de su camioneta. El hecho ocurrió durante el día de ayer y creen que hubo alguien que los entregó, al tiempo que denunciaron maltrato en la unidad judicial cuando iban a realizar la denuncia.

Los damnificados aseguran que durante su estadía fueron testigos de varios hechos de inseguridad y manifestaron a EL DIARIO que ya no regresarán a la ciudad, lugar al que vienen desde hace varios años.

« Llegamos el vienes por la tarde, éramos nueve en total y nos alojamos en una vivienda cerca del Cucú. El sábado por la tarde, un hombre golpeó las manos y como nadie salió (ya que no lo escuchamos por estar al fondo de la propiedad), ingresó y cuando lo descubrimos subiendo al segundo piso, nos dijo que era amigo del dueño y que venía a buscar una olla. Nosotros no le creímos, pensábamos que estaba viendo qué cosas podía llevarse. Durante toda la estadía, cada vez que salíamos, teníamos de volver y no encontrar nada»; relató uno de los turistas.

«El sábado a la noche, fuimos al boliche Zebra y dos naranjitas nos dijeron que estacionemos a la vuelta y que ellos se quedaban hasta las seis de la mañana. Salimos a las cinco y ya no estaban ni la camioneta tampoco. Se dieron cuenta que nosotros éramos turistas y creemos que nos entregaron. La Policía llegó y nos trató como si fuésemos borrachos y nos mandó a la unidad judicial para hacer la denuncia. Cuando llegamos no había nadie, esperamos una hora y media y después, para hacer la denuncia, nos pedían papeles que no teníamos y que estaban en la camioneta»; agregó.

Concretamente, trascendió que se trata de una camioneta Toyota Hilux de color blanca y cuyo dominio es AC754NU.