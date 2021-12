Abuso sexual en Villa Santa Cruz del Lago: La versión del colegio

Tras la denuncia de abuso sexual a una alumna del IPEM N° 332 de Villa Santa Cruz del Lago, la directora Marylú Heredia hizo un descargo para explicar que se inició una investigación, dijo que se vivió un momento de extrema tensión con el padre de la adolescente y que peligró la integridad física de estudiantes y docentes.

Todo comenzó cuando un vecino denunció que su hija de 13 años fue abusada por un compañero de curso en el IPEM 332 y que no se trataría del primer hecho de estas características, ya que habría otras menores que fueron «manoseadas».

En aquel entonces, mediados del mes de noviembre, la dirección del colegio tomó la determinación de suspender al estudiante implicado en el caso de abuso y además decidió presentar una denuncia contra el padre de la joven, a quien se acusa de haber increpado violentamente a un adolescente de 16 años y a varios docentes.

A través de una carta que envió a EL DIARIO, la directora Marylú Heredia expresó: «El día 16 de noviembre de 2021, siendo las 18 hs. la señora Paola Elizabeth Muñoz quien se desempeña en el servicio de limpieza de la institución y madre de una ALUMNA (cuyo nombre me reservo por cuestiones de protección a la adolescente), retira a su hija del aula y abandonan el edificio en situaciones normales. Considerando que siendo las 18:05 aproximadamente, ingresa al establecimiento escolar el Sr. Rodrigo Arginbau (Papá de la ALUMNA), en estado de alteración acompañado por su hija, dirigiéndose directamente al aula de 2° año B para interceptar a un ALUMNO (cuyo nombre me reservo por cuestiones de protección al adolescente) y tomarlo por la espalda con golpes de puño acusándolo de tocamientos hacia su hija, en dicha situación violenta interviene el preceptor tratando de apartar al Sr. Arginbau, a la vez que dicho papa agresor increpa a la profesora Silvana Sosa que se encontraba dando clases en ese momento diciéndole que “ NO ME IMPORTA QUE SEAS MUJER”. A su vez, interviene también el Sr. Víctor Casas, profesor y ayudante de dirección, al ver que el papá intentaba ingresar nuevamente al aula en un estado de alteración peligroso, hasta lograr sacar del colegio al Sr. Arginbau, tratando de calmarlo y hacerle entender que podía dialogar con las autoridades a fin de aclarar los hechos, retirándose del establecimiento sin mediar un dialogo razonable».

«Siendo las 18:15, me llama por teléfono el ayudante de dirección, Profesor Víctor Casas y el preceptor Francisco Acosta, quienes me informan lo ocurrido según lo detallado en párrafos anteriores y ante lo cual desde la Dirección de la Institución se determina comunicarles a los padres de los ALUMNOS por vía telefónica que los estudiantes no asistan al colegio a fin de protegerlos física y sicológicamente hasta tanto se aclaren los hechos. Acto seguido, el día miércoles 17 a las 11 hs. de noviembre de 2021 me dirijo junto al Profesor Víctor Casas al destacamento policial de Villa Santa Cruz Del Lago a fin de realizar la denuncia correspondiente. El mismo día miércoles 17 a las 12 horas aproximadamente, la situación violenta continúa cuando la mamá de la ALUMNA, la Sra. Paola Elizabeth Muñoz, se presenta en el colegio insultando y amenazando al personal de dirección en presencia de alumnos del turno mañana quienes se dirigían al comedor»; agregó.

«En cuanto a todo lo sucedido el día miércoles, el Sr. Inspector Prof. Jorge Pizarro, dio la orden de que la ALUMNA en cuestión se reincorpore de modo normal al colegio y con respecto al ALUMNO la dirección determina que termine el ciclo lectivo, de forma domiciliaria y virtual. Según todo lo expuesto la dirección del colegio se encuentra a derecho y a disposición de las actuaciones correspondientes con la finalidad de aclarar los hechos y como principal objeto la protección de la integridad física y sicológica de los ALUMNOS»; concluyó en la carta.