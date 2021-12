Reportan 48 casos de coronavirus en el crucero más grande del mundo

A pesar de las estrictas medidas para mantener los cruceros libres de Covid, Royal Caribbean notificó que al menos 48 personas dieron positivo a bordo del Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo, que transportaba más de 6.000 pasajeros y tripulación para un viaje de una semana al Caribe.



A partir de que un huésped del barco dio positivo, se activó una trazabilidad de contacto más amplia, según Royal Caribbean, citada por la cadena CNN.



Los cruceros fueron publicitados como las vacaciones "más seguras" en el verano boreal de 2021, cuando la industria de cruceros se reanudó en Estados Unidos con nuevos protocolos Covid, luego de un gran cierre pandémico.



Royal Caribbean afirmó que el 95% de los pasajeros del Symphony of the Seas estaban totalmente vacunados y aún no se sabe si la variante Omicron fue responsable de los casos detectados, agregó ANSA.



Las reglas de Royal Caribbean imponen que todos los viajeros a bordo de un barco de 12 años o más deben estar completamente vacunados y dar negativo en la prueba antes de la salida.



La compañía de cruceros dijo que "recomienda encarecidamente" a los huéspedes que recibieron una dosis de refuerzo antes de la salida, pero actualmente no es obligatorio.



Los miembros de la tripulación también deben estar completamente vacunados y hacerse un hisopado "al menos una vez a la semana", concluyó ANSA. (Télam)