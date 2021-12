Encontraron muerta a una joven que había denunciado una violación grupal

Buenos Aires. Una joven de 23 años que en 2016 denunció que fue drogada y violada en grupo por varios hombres en el partido bonaerense de Florencio Varela, fue encontrada muerta en las últimas horas y a meses de que comience el juicio contra los acusados de ese hecho.



El cuerpo de la víctima, identificada como Paula Martínez, fue hallado por uno de sus tíos y los investigadores creen que se pudo haber tratado de un suicidio, ya que la chica se habría querido quitar la vida en otras oportunidades.



De acuerdo con el portal local El Radar del Sur, desde que se inició la causa judicial por su presunto abuso sexual la muchacha también hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenaza de muerte por parte de los familiares de los detenidos.



Incluso, en marzo de 2020 Martínez fue agredida verbalmente por vecinos del barrio cuando estaba dando una entrevista para Telefe junto a su mamá: “Esto es lo que sufro siempre, constantemente. Es inhumano vivir así y yo no entiendo cómo la Justicia sigue sin hacer nada. Está bien, (los acusados) están presos, pero esto también es una injusticia”, manifestó la joven en aquel momento.



De acuerdo con su versión de los hechos, la violación ocurrió en diciembre del 2016, cuando fue a la fiesta que organizó una mujer en una vivienda ubicada sobre la calle Guardia Nacional, en la mencionada ciudad del conurbano.



“Estaba con mi mamá y mi papá en mi casa, y vino la sobrina de los dueños de la casa de enfrente, con la que jugábamos cuanto éramos chicas. Una semana antes del cumpleaños, ella me pidió trabajo, yo era telemarketer en Ford, y le dije que sí, que me dé su currículum. Me dijo que sí y aprovechó para invitarme a la fiesta de cumpleaños”, explicó la propia Martínez años atrás.



En diálogo con TN, la chica detalló que el día de la fiesta la vecina la fue a buscar “tres veces” porque las primeras dos ella se negó a ir a la reunión familiar porque ya no tenía relación con esa gente, pero finalmente accedió.



“Cuando voy, el primo de ella, uno de los violadores, me dio una bebida que yo creo que ahí estaba la droga. De ahí en adelante empecé a sentirme mal, mareada, se me acerca otro de los violadores, que es el que me habló y me volvió loca toda la noche, y desde ahí recuerdo poco y nada”, contó.



Según contó ella misma, en un momento de la madrugada los presuntos agresores la “llevaron a la esquina” y la subieron “a una camioneta blanca tipo Traffic”, en la cual la trasladaron hasta el domicilio “de otro de los violadores”.



“Yo recuerdo que eran más de cinco (personas) porque vi sombras y siluetas pero no sé quiénes son. Los únicos que reconozco son los cinco de la foto (que tenía en su mano).. En mis recuerdos sé que eran más, pero no sé quiénes son”, agregó.



De acuerdo con los medios locales, tres hombres, de 29, 30 y 40 fueron detenidos poco después del supuesto abuso sexual, mientras que otros dos fueron capturados por la Policía recién en 2019. Todos ellos se encuentran a disposición de la Justicia y deberán enfrentar un juicio que comenzaría en marzo próximo.



“A mí lo que me asombró demasiado es que cuando yo estaba denunciando (la violación) cayeron a la comisaría los cinco que yo reconozco. ¿Por quiénes fueron avisados? Luego pude demostrar que la comisaría había arreglado con ellos por plata”, había revelado la víctima.