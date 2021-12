Habló la familia del vecino desaparecido en las sierras

La familia del vecino desaparecido en el Valle de Punilla habló con EL DIARIO, reclamó que se intensifique la búsqueda en toda la Provincia de Córdoba y se pronunció sobre la incertidumbre que están viviendo. El séptimo día de rastrillaje se lleva adelante hoy en las sierras cordobesas para tratar de dar con el paradero de Cleto Celino Loyola, de 83 años, quien abandonó su casa en la localidad de Los Cocos y salió sin teléfono, sin dinero y sin documentación.

Ante los últimos reclamos de la familia, quienes ayer realizaron una manifestación, un total de ochenta efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, ETAC, dos drones y los canes rastreadores avanzan recorriendo zonas urbanas y rurales en Los Cocos, San Esteban, San Marcos Sierras, La Cumbre, Capilla del Monte, Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso y Cosquín.

Fabiana López es sobrina de Loyola y expresó: «Ayer hicimos una manifestación en el destacamento de Los Cocos y nos dijeron que hoy llegaba más gente a participar de la búsqueda, que es lo que necesitamos. Son siete días desde la desaparición de mi tío y la verdad no sabemos qué pensar. La semana pasada, entre amigos y familiares estuvimos buscándolo por todos lados».

«Ya no sabemos qué creer, estamos dando vueltas y pensando dónde puede estar. No sabemos qué puede haberle pasado. Él fue diagnosticado hace un año de Alzheimer, pero se manejaba bien. Vive a dos cuadras de los nietos y siempre los visitaba. Nunca se quedaba sólo, había una vecina que le limpiaba su casa y estaba pendiente de lo que necesitara. Siempre pasaba alguien de la familia a verlo de día y noche. Sabemos que él toma medicación y lleva siete días sin su medicación. Se supo ir algunas veces, pero siempre por algunas horas nomás, que se iba a San Esteban. Creemos que está sin plata también y no llevaba celular, ni documentos»; reconoció la mujer.

«Este pueblo es chico, ya no queda otro lugar donde buscarlo. Nosotros pensamos que a lo mejor, él se quería ir a San Esteban, hizo dedo y alguien lo llevó. Los hijos están acá y uno está en Alta Gracia»; completó.