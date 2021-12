Vecinos no pueden salir de sus casas por un panal de abejas

Desde hace tres meses, un panal de abejas cambió la vida de los vecinos del barrio Santa Rita. En ese sector de Villa Carlos Paz, muchos debieron encerrarse y hay preocupación por los niños y adultos mayores que habitan en la zona.

El panal se encuentra en un poste de telefonía de la empresa Telecom, ubicado en la calle Gobernador Olmos y pese a los constantes reclamos, nadie se hace cargo de la situación.

Ana es vecina del sector y manifestó a EL DIARIO: «Venimos con reclamos y sin tener una solución desde hace tres meses, Ahora han colocado unas vallas y no pasamos más por ahí, pero tengo que estar con todo cerrado en mi casa. No puedo prender las luces porque se me vienen a la galería las abejas. El poste está al lado de mi casa, pero también afecta a otros vecinos. Yo además tengo cinco nietos que no pueden venir a la pileta por esta situación».

«Al frente de casa, viven tres niños chiquitos y cada dos por tres salen corriendo. También hay un supermercado y es algo que padece la gente que viene a hacer comprar. Cada vez se hace peor y ayer vino un apicultor a verlo, pero no corresponde que nosotros los vecinos paguemos esto. Ya no sabemos a dónde ir, ni a quien llamar, llamamos a todos lados. Yo vivo en el barrio hace 44 años y jamás moleste por un problema, es la primera vez y no encuentro una solución»; completó.