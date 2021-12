Habló la joven que denunció por abuso sexual a Diego Concha

Córdoba. La joven de 26 años que denunció haber sido abusada sexualmente el ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha, brindó una entrevista y contó detalles del caso. «El día de las elecciones se comunica conmigo vía WhatsApp porque quería hablar sobre un tema de trabajo. Yo siempre pensando en que tenía la posibilidad de ingresar», comenzó relatando la chica, quien habló con El Show del Lagarto.

«Me hizo saber que podía entrar porque él manejaba quién entraba y salía. Siempre me lo hizo saber»; expresó.

Concha se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer acusado por dos delitos: por un lado, fue imputado por lesiones calificadas, amenazas reiteradas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coaccion -su expareja lo denunció- y, por otro lado, fue acusado por abuso sexual con acceso carnal calificado por haberlo cometido en ocasión de sus funciones y en un contexto de violencia de género.

«Nos reunimos y fue cuando sucedió todo. Quiere venir a buscarme y después me dijo si tenía la posibilidad de ir yo. Le dije que no tenía problema y fui yo. Me engañó totalmente y abusó de mí», confesó la víctima, quien aseguró que siempre tuvo miedo de hacer algo porque era su superior. En ese sentido, se conoció que recién se animó a denunciarlo en el Polo de la Mujer cuando se enteró que lo detuvieron tras la denuncia de su exesposa por violencia de género.

«Tuve dos intentos de suicidio, más de 20 días internada en una clínica psiquiátrica. Estoy con tratamiento y de carpeta medica en mi trabajo. Mi vida ya no es mi vida», afirmó la joven denunciante..

También denunció que hay más víctimas: «Yo sé que hay más chicas, porque él me lo dijo: varias chicas ingresaron de la misma manera y no le dijeron que no». Por eso les rogó que hablen. «No se callen porque todo lo que nosotros no hablamos y no decimos, se transforma en nudos, en tristeza y en algún momento explota. Eso no se muere nunca», finalizó.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarse a la ínea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año; mediante mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional o en Córdoba, vía WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898.