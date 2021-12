Destrozó a golpes la fachada de los Tribunales de Carlos Paz

Un hombre es intensamente buscado tras haber destrozado esta madrugada la fachada de los Tribunales de Villa Carlos Paz y darse a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana en el edificio ubicado en José Hernández 35 y el juez Andrés Olcese descartó que pudiese tratarse de un ataque motivado por alguna causa judicial en trámite.

«Pasó una persona y golpeó los vidrios con un palo, provocando estos destrozos. Salió corriendo y se escapó. No hay ninguna causa judicial en este momento que podría haber originado una suerte de represalia. En la causa, intervino la unidad judicial y seguramente luego se remitirán los antecedentes a la fiscalía de turno para que siga investigando»; destacó el magistrado a EL DIARIO.

«Yo le quitaría trascendencia y dramatismo, me parece que no hay nada más que un hecho aislado de alguna persona que está fuera de sus cabales. Hay una cámara en la esquina que no habría alcanzado a transmitir una imagen con característica suficiente para identificarlo, nosotros en el edificio no tenemos cámaras»; completó.