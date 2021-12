Un infierno en Córdoba: Fue secuestrada, golpeada y violada

Una mujer fue secuestrada por su pareja, estuvo cuatro días en cautiverio y fue sometida a un calvario. La víctima tiene 34 años de edad y contó que fue golpeada, violada y obligada a comer sobras. El dramático hecho se produjo en una vivienda del barrio Ameghino Norte, en la ciudad de Córdoba.

Fue rescatada el miércoles pasado, cuando logró escaparse con su hija y pidió ayuda a los vecinos.

«Nos tuvo así desde el domingo hasta ayer (por el miércoles). Me cortó el pelo, me hizo tener relaciones con él y yo no quería. Me daba de comer sobras como un perro y me pegaba con un cinto en el cuerpo para que limpiara todo el día»; expresó la mujer en diálogo con El Doce.

El agresor fue detenido, tiene 35 años y cuenta con antecedentes por violación de domicilio en 2005. La mujer dijo que desde hace varios años soporta la violencia ejercida por el padre de su hija y que tuvo que irse de la casa en varias oportunidades.

Esta mañana, se conoció el testimonio de la mujer que la protegió cuando salió de cautiverio. Es la propietaria de un kiosco, quien dijo: «Vino llorando, temblando, toda golpeada». «El hombre vino, le dije 'qué cara que tenés' y me dijo 'estoy tocando fondo'. Él tiene problemas de drogas, me dijo que había decidido internarse»; contó la vecina.

«Le dije que cuente conmigo, que si quería le cuidaba a la hija -continuó-. Ahí me dice que la había encontrado, que la tenía encerrada y la había golpeado, me dijo que le había dado 'dos coñazos'. Me dijo 'sí, la encontré y la traje, pero ahora la dejé salir al patio'. Le dije que me dejara ir a verla para hacer la denuncia, pero a los minutos ella logró escaparse y vino llorando, temblando, toda golpeada, llena de moretones. La encerré en el negocio con llave y él estaba ahí amenazándola, diciéndole que la iba a matar. 'Te voy a sacar los dientes', le decía»; relató.