El drama de una pareja de Tanti, los estafaron y perdieron todo lo que tenían

Una pareja de Tanti fue víctima de una estafa cibernética, sufrió el robo de todo el dinero que había recibido del PROCREAR y ahora atraviesa una verdadera pesadilla. Se trata de una nueva modalidad que ha dejado miles de damnificados en todo el país y que obliga a repensar los sistemas de seguridad que implementan las entidades bancarias y las compañías telefónicas.

Estefanía es docente y su pareja es integrante del cuerpo de bomberos voluntarios de Tanti y ahora deben hacer frente a un crédito millonario sin la posibilidad de usar los fondos para levantar su hogar.

Todo comenzó el pasado 24 de diciembre, cuando le llegó a su teléfono celular una notificación sobre un trámite iniciado para hacer el cambio del chip de su celular (SIM. En medio de la vorágine de un viaje desde Córdoba hasta Rosario, Estefanía no se percató que sería el comienzo de una estafa millonaria. Llamó a atención al cliente y le confirmaron que debía realizar el trámite de forma presencial con su DNI en un centro de atención al cliente de la compañía Claro.

Ella se dirigió a una sucursal en el centro rosarino, completó los trámites y estuvo cuatro horas sin línea telefónica. Durante ese tiempo, los estafadores vulneraron la seguridad del Banco Hipotecario (donde estaban sus ahorros) y con su chip duplicado, obtuvieron acceso a la cuenta. En apenas quince minutos y mediante seis operaciones que hicieron una detrás de otra, transfirieron un monto millonario que había sido acredito por el PROCREAR.

Fueron quince minutos donde el sueño de la casa propia se esfumó. Pero lejos de concluir allí, ahora podrían perder el terreno que habían comprado con tanto esfuerzo. Pese a que recurrió a la entidad bancaria para explicar lo sucedido, lo cierto es que ni Claro ni el Banco Hipotecario se hacen responsables y la situación que afrontan es dramática.

«Estamos viviendo una situación terrible, es algo que no se lo deseo a nadie. Nos rompimos el alma para comprar un terreno y hacer nuestra casa, poniendo ladrillo por ladrillo. Tuvimos la suerte de entrar al PROCREAR y ahora vienen estas personas y en quince minutos no afanaron nuestro sueño. Lo peor de todo, es que ni Claro ni el Banco Hipotecario se quieren hacer cargo de que el dinero me lo robaron por su culpa y un sistema de seguridad vulnerable. Si en quince minutos, se retira de una cuenta un monto millonario y extraordinario... ¿cómo es que la única alarma que mandan es un correo electrónico?. Estamos desesperados, yo soy docente en un colegio de Tanti y mi pareja es bombero y vivimos al día, no sabemos cómo vamos a salir adelante»; expresó Estefanía, en diálogo con EL DIARIO.

«No me sacaron el 100% del crédito, pero dejaron un monto mínimo. Yo estoy en crisis y no sé qué hacer. Hice denuncias en todos lados, porque esto sucedió cuando yo estaba en Paraná visitando a mi familia y el martes pasado, presenté toda la documentación en el banco. Fuimos víctimas de algo que se conoce como Sim Swapping, que es la duplicación del chip. Te clonan el chip, hacen el cambio de contraseña y operan con un nuevo código que reciben en el celular. Tengo miedo de perder el terreno que tanto nos costó y no me queda nada. En septiembre nos empiezan a cobrar y no sabemos qué hacer. Yo estoy saliendo por todos los medios porque no quiero que le pase esto a nadie más»; agregó la mujer.