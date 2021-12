Habló el padre del nene torturado: "Sabía que esto iba a pasar"

Un nene de 5 años fue rescatado por los vecinos quienes lo vieron en terribles condiciones de maltrato junto a su hermana. El pequeño tenía lesiones en todo su cuerpo y las muñecas lastimadas por mantenerlas atadas con alambre. Ahora su padre habló con la prensa y sostuvo que había acudido a la Justicia para pedir la tenencia, pero nunca lo escucharon.

El hombre en declaraciones a un medio nacional indicó que desde hacía cuatro meses no tenía contacto con su hijo porque la madre del menor inventó denuncias en su contra.

"Le dije a la Justicia que esto iba a pasar y no me dieron bola", dijo Federico en una entrevista con Primer Plano.

El pequeño y su hermana fueron rescatados en avanzado estado de desnutrición y con lesiones en sus cuerpos. Cuando la madre llegó a la vivienda argumentó que el pequeño era atado porque "se portaba mal".

La mujer y su pareja fueron detenidos y ahora la custodia quedará en manos de los padres de los menores.

"La madre me lo sacó para hacerle esto. Está toda mi familia destrozada, porque no podemos ver a mi hijo así. Dije que estas cosas iban a pasar y no me escucharon", sostuvo.